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Хакери КНДР зламують комп'ютери для майнінгу криптовалют

Вівторок, 2 січня 2018, 05:22

Північнокорейські хакери зламують комп'ютери для майнінгу криптовалют, щоб забезпечити режим у Пхеньяні готівкою на тлі жорстких міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Група хакерів Andariel влітку 2017 року зламала сервер південнокорейської компанії і використала його для видобутку близько 70 монет Monero - вартістю близько 25 тисяч доларів США  станом на 29 грудня, повідомив виданню керівник аналітичної групи в Інституті фінансової безпеки Південної Кореї Квак Юнг-жу.

Цей випадок підкреслює зростаючий апетит хакерів до цифрових валют, які стають джерелом доходу для режиму Кім Чен Ина. Північна Корея посилює спроби видобутку готівкових коштів за кордоном, оскільки санкції обмежують звичайні джерела доходів, скорочуючи поставки нафти і торгівлю в цілому.

Хакери, ймовірно, зламали і інші комп'ютери, щоб майнити криптовалюту і, схоже, віддають перевагу Monero, тому що ця валюта більше орієнтована на конфіденційність, її легше приховати і відмити, ніж біткоін, сказав Юнг-жу, посилаючись на аналіз сервера.

Він повідомив, що Andariel змогла взяти під свій контроль сервер і залишитися непоміченою його оператором.

Як відомо, для видобутку криптовалют потрібні потужні комп'ютери, які можуть дозволити собі тільки корпорації. Але не кожна компанія витрачає достатньо коштів на захист своїх комп'ютерів від хакерів.

Як і bitcoin, Monero використовує мережу майнерів для верифікації угод. Але вона змішує кілька транзакцій, щоб ускладнити відстеження походження коштів, та використовує хитрощі, які ускладнюють точне визначення одержувачів.

Раніше США звинуватили Північну Корею в організації кібератаки WannaCry, якої на початку цього року зазнали лікарні, банки та інші компанії по всьому світу. Вірус вимагав внести гроші на біткоін-гаманці зловмисників.

На думку дослідників, більшість атак північнокорейських хакерів в минулому році були зосереджені на фінансовій вигоді, а не на викраденні державних таємниць.

"Українська правда" в Threads

Теми: КНДРхакеритехнології
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