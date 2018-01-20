У США держустанови частково припинили роботу на місяць

У річницю інавгурації президента США Дональда Трампа міністерства і відомства країни частково припинили роботу на чотири тижні через неухвалену резолюцію про фінансування роботи уряду.

Як зазначає Reuters, уряд США частково припинив роботу опівночі після того, як демократи і республіканці не змогли домовитися про документ для фінансування роботи, влаштувавши дискусії про імміграцію та безпеку кордонів.

"Сенатори заблокували законопроект, що передбачає продовження держфінансування до 16 лютого, віддавши лише 50 голосів з необхідних 60", - зазначає видання.

У ситуації, що склалася, Трамп спробував звинуватити демократів.

"Вони ставлять політику понад нашою нацбезпекою і здатністю нашої країни служити всім американцям", - йдеться у заяві Білого дому.

Трамп також зазначив, що не обговорюватиме імміграцію доти, поки уряд не почне працювати знову.

У свою чергу лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що уся відповідальність за ситуацію, що склалася, лежить на Трампі.

"Схоже, що ви боретеся за зупинку (роботи уряду) і тепер вона буде, вина - повністю на президенті Трампі", - сказав він.

За даними АР, подібне припинення - четверте за останні 25 років, обмежить роботу десятків федеральних установ по всій країні, сотні тисяч федеральних працівників будуть тимчасово переведені у неоплачувану відпустку.

Разом з тим на роботі медичних працівників та представників правоохоронних органів "shutdown" не позначиться.

Українська правда