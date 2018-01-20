Рева анонсував збільшення пенсій військовослужбовців на 77%

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Субота, 20 січня 2018, 11:59

Реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77% та врахує інтереси учасників бойових дій.

Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв’ю, розповідаючи про реформу пенсійного забезпечення працівників силових органів, повідомляє урядовий портал.

Рева зазначив, що перерахунок пенсій відбувся з 1 січня 2018 року, після прийняття відповідного закону.

"Середня пенсія по країні зросла до 2448 гривень, а середня пенсія силовиків становить 2600 гривень... Військові повинні мати більшу пенсію, і після проведення змін у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, за нашими розрахунками, пенсії військових мають зрости не менш як на 77 відсотків", - заявив глава Мінсоцполітики.

Рева нагадав про доручення глави уряду Володимира Гройсмана щодо першочергової підтримки пенсійною реформою військовослужбовців саме тих військових, які брали участь у бойових діях.

"Механізми, що запроваджує реформа, дозволять диференціювати у  напрямку збільшення розмір пенсій цих військових у порівнянні з військовослужбовцями, які перебували в тилу", - зазначив міністр.

Теми: АТО армія пенсії
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