У навчальному центрі Збройних сил України "Десна" затримано посадовця однієї з частин за підозрою в отриманні хабаря.

Про це 20 січня повідомили у прес-службі навчального центру.

Згідно з повідомленням, затримання відбулося у суботу. Про суму хабаря наразі не повідомляється.

"Відповідні органи проводять слідчі дії. У разі підтвердження факту неправомірної вигоди ми ініціюватимемо позбавлення посадовця офіцерського звання та звільнення його з лав ЗСУ", - зазначили у навчальному центрі.

Згодом у військовій прокуратурі Центрального регіону повідомили, що полковника К. було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за отримання коштів у розмірі 4 800 грн.

"Кошти призначалися за непритягнення військовослужбовців військової служби за контрактом до дисциплінарної відповідальності. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події", - заявили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та накладення арешту на майно затриманого.

Українська правда