У навчальному центрі Збройних сил України "Десна" затримано посадовця однієї з частин за підозрою в отриманні хабаря.

Про це 20 січня повідомили у прес-службі навчального центру.

Згідно з повідомленням, затримання відбулося у суботу. Про суму хабаря наразі не повідомляється.

"Відповідні органи проводять слідчі дії. У разі підтвердження факту неправомірної вигоди ми ініціюватимемо позбавлення посадовця офіцерського звання та звільнення його з лав ЗСУ", - зазначили у навчальному центрі.