Посадовця навчального центру ЗСУ затримали за хабарництво

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Субота, 20 січня 2018, 12:51

У навчальному центрі Збройних сил України "Десна" затримано посадовця однієї з частин за підозрою в отриманні хабаря. 

Про це 20 січня повідомили у прес-службі навчального центру. 

Згідно з повідомленням, затримання відбулося у суботу. Про суму хабаря наразі  не повідомляється. 

"Відповідні органи проводять слідчі дії. У разі підтвердження факту неправомірної вигоди ми ініціюватимемо позбавлення посадовця офіцерського звання та звільнення його з лав ЗСУ", - зазначили у навчальному центрі. 

 

Теми: хабар Збройні сили
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