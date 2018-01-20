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Полковника з навчального центру ЗСУ затримали за хабар у 4800 грн

Субота, 20 січня 2018, 11:51

У навчальному центрі Збройних сил України "Десна" затримано посадовця однієї з частин за підозрою в отриманні хабаря. 

Про це 20 січня повідомили у прес-службі навчального центру. 

Згідно з повідомленням, затримання відбулося у суботу. Про суму хабаря наразі  не повідомляється. 

"Відповідні органи проводять слідчі дії. У разі підтвердження факту неправомірної вигоди ми ініціюватимемо позбавлення посадовця офіцерського звання та звільнення його з лав ЗСУ", - зазначили у навчальному центрі. 

Згодом у військовій прокуратурі Центрального регіону повідомили, що полковника К. було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за отримання коштів у розмірі 4 800 грн. 

"Кошти призначалися за непритягнення  військовослужбовців військової служби за контрактом до дисциплінарної відповідальності. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події", - заявили у прокуратурі. 

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та накладення арешту на майно затриманого. 

Українська правда 

 

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Теми: хабарЗбройні сили
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