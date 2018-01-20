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У Києві мешканці влаштували акцію проти забудови, перекрили дорогу

Субота, 20 січня 2018, 18:29
У Києві мешканці влаштували акцію проти забудови, перекрили дорогу

У Києві мешканці Оболонського та Подільського району влаштували акцію протесту проти планованої забудови на території парку "Крістерова гірка" на місці, де раніше працював Інститут хлору. 

Як повідомили УП місцеві мешканці, учасники акції перекрили рух транспорту на пішохідному переході на вул.Вишгородській неподалік від кінотеатра ім.Шевченка. 

Акція тривала з 14:00 до 19:00, під час акції рух на вулиці громадського (тролейбусів) і приватного транспорту було фактично заблоковано, частиною вул.Вишгородської ближче до площі Шевченка проїхати було неможливо. Станом на 19:30 рух траспорту - безперешкодний.

Новобудову планують звести на території парку, де раніше працював Інститут хлору.
Новобудову планують звести на території парку, де раніше працював Інститут хлору.

За словами місцевих жителів, острах у мешканців прилеглих будинків викликає проведення невідомими на території парку робіт з підготовки до будівництва.

Вони також зазначають, що будувати висотку на понад 20 поверхів з паркінгом планується на місці, де до 1991 року працював Інститут хлору і де залишилися його підземні ємності. 

"Паркан забудовників з'явився на території парку між будинками з боку вул. Вишгородської 47б ще наприкінці грудня 2017 року. Його постійно охороняли тітушки, які перебувають навколо території, з якої зрізали дерева парку. Згодом тимчасовий паркан знесли - частково, зусиллями місцевих мешканців, які виступають проти забудови, і на його місці вже зводять постійний, надійний", - зазначає у коментарі УП одна з учасниць акції. 

За словами місцевих мешканців, вони зверталися офіційними листами на адресу столичної мерії, відділу екології та до адміністрації президента на ім'я глави держави, однак жодної реакції з боку влади наразі не отримали. 

Українська прадва 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбудівництвоакціїтранспорт
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