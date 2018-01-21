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У США закрили Статую Свободи. Вночі сенат знову спробує проголосувати

Неділя, 21 січня 2018, 09:56
У США закрили Статую Свободи. Вночі сенат знову спробує проголосувати

В ніч на понеділок сенат США має вдруге голосувати за проект тимчасового фінансування федерального уряду, який вже призупинив роботу через відсутність грошей.

"Я запевняю, що ми будемо голосувати о першій годині ранку в понеділок, якщо не буде бажання зробити це раніше", - заявив у ніч на неділю лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконелл, цитує агенція AFP.

18 січня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про тимчасове фінансування роботи уряду країни до 16 лютого, але наступного дня Сенат не зміг проголосувати за нього.

Тимчасовий бюджет не підтримала достатня кількість демократів, щоб у результаті проект набрав необхідні 60 голосів.

Тому 20 січня в США почався так званий "шатдаун" (government shutdown) - тимчасове призупинення роботи органів влади та держустанов через відсутність фінансування.

Через це, зокрема, на вихідних була закрита для відвідувачів Статуя Свободи, а прес-служба Білого дому перестала відповідати на дзвінки.

Якщо Сенат у ніч на 22 січня не ухвалить рішення, то з понеділка не працюватимуть федеральні  державні установи, а сотні тисяч бюджетних працівників підуть в неоплачувані відпустки.

Нинішній проект тимчасового бюджету США - вже четвертий за рахунком. Остання резолюція була ухвалена наприкінці грудня 2017 року, термін її дії закінчився опівночі 20 січня. Тепер уряд може фінансувати лише найнеобхідніші видатки.

Бюджетна суперечка між демократами і республіканцями стосується видатків на оборону і фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку планується витратити 18 мільярдів доларів США.

Зокрема, демократи наполягають на тому, щоб видатки на оборону не зростали надпропорційно у порівнянні з іншими статтями. А головна причина відмови багатьох демократів підтримати тимчасове фінансування - відсутність заходів щодо захисту від депортації близько 700 тисяч нелегальних мігрантів, які в'їхали в США неповнолітніми.

Востаннє "шатдаун" у США мав місце в жовтні 2013 року за президентства Барака Обами і тривав 16 днів.

Німецька хвиля

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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