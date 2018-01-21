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НБУ планує змінити механізм розрахунку офіційного курсу

Неділя, 21 січня 2018, 10:51
НБУ планує змінити механізм розрахунку офіційного курсу

Національний банк розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.

Відповідні плани Національний банк вже обговорив з учасниками ринку, передає прес-служба НБУ.

У Нацбанку нагадали, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними Валклі (Валклі - власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки здійснюють підтвердження всіх своїх угод з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку).

"Національний банк вважає за необхідне перейти до його розрахунку на основі інформації з торгово-інформаційних систем Bloomberg і Reuters про реальні ринкові угоди і з відсіканням угод з екстремальними параметрами", - сказано в повідомленні.

Як пояснив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, таким чином зменшиться навантаження на банки в частині формування звітності завдяки відмові від обов'язкової реєстрації угод в системі Валклі.

Крім того, Національний банк планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод в ТІС.

"Цей функціонал, впровадження якого зараз обговорюється з учасниками ринку, дозволить забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти і швидке укладання угод по кращих курсових параметрах", - пояснили в НБУ.

Відносно подальших планів щодо лібералізації валютного ринку НБУ вказує пріоритетами найближчим часом дозвіл на репатріацію дивідендів за 2017 рік і можливість подальшого ослаблення обмежень на дострокове погашення кредитів.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,84 гривні.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУ
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