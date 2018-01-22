У Києві утворили "живий ланцюг" до Дня Соборності

У Києві на мосту Патона люди утворили "живий ланцюг" з нагоди Дня Соборності України.

Люди вийшли з прапорами і об’єдналися в вервечку.

У багатьох із них український прапор намальовано на обличчях, повідомляє кореспондент "Української правди".

Фото Дмитра Ларіна, УП

Спершу учасники акції на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони, одна з яких тримала полотнище блакитного кольору, інша – жовтого, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Колони несли частини українського стягу довжиною 30 метрів. Таким чином, після возз'єднання активісти утворили не лише живий ланцюг, а і 30-метровий прапор України на мосту Патона.

За безпекою на мосту і поблизу нього стежили кілька десятків правоохоронців.

Після об'єднання колон активісти спільно виконали гімн України, а також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані та в АТО.

Також найбільший прапор розгортають на Хрещатику, передають ЗМІ.

До свята також проведуть конкурс малюнків на обличчі, очікується салют і концерт у кінотеатрі "Кінопанорама".

Подібні "ланцюги Соборності" проходять не лише у Києві, а й в інших українських містах. За кордоном такі заходи заплановано у Швеції, Британії, Польщі, Естонії, Канаді, Німеччині й США.

Керівники України також привітали співвітчизників із Днем соборності.

Президент Петро Порошенко зазначив: "Ми всі різні, але нас об’єднують спільні цінності, спільні ідеали та устремління. Ми – велика міцна родина всіх громадян України. Від заходу до сходу, від півночі до півдня – Україна неподільна соборна і єдина!".

Він також подякував борцям за незалежність України.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав: "Об’єднати роками розділені українські землі в межах однієї держави - такою була мрія очільників ЗУНР і УНР. І 22 січня 1919 року це стало реальністю – Акт Злуки був проголошений на Софійській площі у Києві".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав усіх "до єдності, до спільного творення могутньої та процвітаючої країни задля вільного і гідного життя кожного українця".

Як відомо, 22 січня 1918 року проголосили незалежність Української народної республіки, а за рік того ж дня на Софійському майдані оголосили про її об'єднання з Західноукраїнською народною республікою (злука УНР і ЗУНР).

Перший "живий ланцюг" в Україні було утворено в січні 1990 року, який тоді з'єднав Київ і Львів. Відтоді щороку 22 січня люди стають у живий ланцюг.