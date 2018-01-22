Клімкін про Арку дружби народів: Не лишилося піонерів - на брухт розібрати?

Міністр закордонних справ Павло Клімкін нагадує, що доля монументу Арка дружби народів не вирішена.

Про це він написав 22 січня у своєму Twitter.

"Чи ми у символах заплуталися, чи, може, так через те, що не залишилося піонерів, які б на металобрухт розібрали?", - запитує міністр.

Як відомо, в 2017 році до Євробачення Арку дружби народів прикрасили кольорами веселки. Інсталяцію назвали "Arch of Diversity" (Арка розмаїття).

В 2016 році у Міністерстві культури зазначали, що Арку дружби народів у Києві зносити не будуть, але скульптурну композицію під нею планували відправити в музей.