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Президент ПАРЄ: діалог з росіянами триватиме попри їх відсутність в асамблеї

Понеділок, 22 січня 2018, 12:24

Новообраний голова Парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті наполягає на продовженні діалогу з російським парламентом.

Про це він заявив у Страсбурзі, в промові з нагоди свого обрання, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Політик висловив жаль через те, що росіяни, уникаючи формального продовження санкцій, самостійно відмовилися від участі в роботі ПАРЄ.

"Дуже шкода, що парламент РФ не представив делегацію на сесію 2018 року. Менше з тим, діалог з російським парламентом триватиме", - наголосив він.

Президент асамблеї не став уточнювати, в яких форматах буде відбуватися ця співпраця, але відомо, що у вівторок представники парламенту РФ будуть присутні на засіданні ad-hoc комітета, який вивчає можливість повернення росіян до роботі в ПАРЄ.

Європейська правда

Теми: ПАРЄРосіяЄС
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