У Карпатах збережеться значна небезпека сходу лавин

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Понеділок, 22 січня 2018, 20:30

У гірських районах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей 23 січня збережеться небезпека сходу лавин 3-го рівня, який кваліфікується, як значний.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкргГідрометцентру.

"23 січня у зв'язку з очікуваними снігопадами і хуртовинами в горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначають у повідомленні.

Як відомо, 22-23 січня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Теми: погода Закарпаття Івано-Франківська область Львівщина
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