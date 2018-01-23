Синоптики попередили про погіршення погоди на півдні та сході
Вівторок, 23 січня 2018, 08:43
Метеорологи попереджають про ускладнення погодних умов на півдні та сході України.
Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Так протягом 23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов:
сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу.
Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, на дорогах ожеледиця.
Швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, очікуються хуртовини, снігові замети; утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см.
Українська правда