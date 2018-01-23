На Донеччині зіткнулись автобус шахтарів і військовий КрАЗ: 8 постраждалих

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Вівторок, 23 січня 2018, 10:53

Близько 6:00 у місті Добропілля Донецької області сталася ДТП за участю автобуса, який віз шахтарів на роботу, та військового КрАЗа.

Про це повідомляє Покровський відділ поліції.

"У місті Добропілля в районі місцевої лікарні № 17 сталося зіткнення автомобілю КрАЗ із автобусом МЗ ПАЗ, в якому шахтарі їхали на роботу на шахту "Алмазна"", - йдеться в повідомленні.

 
Фото поліції

Відзначається, що наразі по допомогу до медиків звернулося 8 пасажирів автобусу, які отримали різного ступеню тілесні ушкодження.

За даними голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, постраждало 17 осіб.  

 
Фото поліції 

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України", - підсумували у поліції.  

Теми: Донецька область ДТП
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