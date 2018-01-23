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У штабі АТО уточнили, де 22 січня загинув боєць

Вівторок, 23 січня 2018, 11:52

За добу 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"На жаль вчора близько 8-ї ранку внаслідок ворожих обстрілів наших позицій поблизу Луганського з мінометів та гранатометів загинув один наш захисник", – сказав Гуцуляк.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого а також його побратимам.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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