У штабі АТО уточнили, де 22 січня загинув боєць

За добу 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"На жаль вчора близько 8-ї ранку внаслідок ворожих обстрілів наших позицій поблизу Луганського з мінометів та гранатометів загинув один наш захисник", – сказав Гуцуляк.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого а також його побратимам.