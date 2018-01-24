Суд заборонив "Укрзалізниці" вимагати від "Трейд Коммодіті" поставки палива

Господарський суд Дніпропетровської області заборонив "Укрзалізниці" підписувати договір на 10 тисяч тонн дизпалива з компанією "Август Пром", яка перемогла на тендері 28 грудня 2017 року з ціною 26 090 гривень за тонну.

Про це повідомляє enkorr.

Позов був поданий від створеної минулого літа дніпровської компанії "Утіль Оіл", яка стверджує в суді, що "істотне зменшення "Август Пром" суми тендерної пропозиції при відсутності на те об'єктивних підстав може свідчити про відсутність у неї наміру виконувати договір за такою ціною".

З 28 грудня 2017 року до 23 січня 2018 року середні ринкові ціни ДП, за даними "Консалтингової групи А-95", збільшилися на 8% - з 27 010 грн/т до 29 100 грн/т. Через девальвацію і зростання нафтових котирувань може бути їх подальше зростання.

Саме через істотне зростання цін з моменту проведення аукціону рішення суду за позовом "Утіль Оіла" вигідне в першу чергу постачальнику - компанії "Август Пром". Однак встановити зв'язок між компаніями не вдалося.

Нагадаємо, мова йде про тендер "Укрзалізниці" на 50 тис. тонн, оголошений 21 листопада 2017 р. Він був розбитий на 5 окремих процедур по 10 тис. тонн кожна. Аукціони з усіма процедурами відбулися 28 грудня. "Август Пром" переміг в одній з п'яти процедур і на даний момент залишається єдиною компанією, яка не уклала договір із залізницею.

Компанія "Август Пром" входить в орбіту "Трейд Коммодіті", яка входить в бізнес-групу Андрія Адамовського. Останній партнер впливового нардепа від Блоку Петра Порошенка Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до "Коммодіті" заперечує.

Економічна правда