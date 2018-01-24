На Одещині зіткнулися потяг і автобус з людьми

У місті Чорноморськ Одеської області сталося зіткнення між товарним потягом та автобусом, який перевозив людей. Є травмовані.

Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції у Facebook.

За її даними, дорожньо-транспортна пригода сталася в середу вранці на територій порту.

За попередніми даними, постраждали шестеро осіб, п’ятьом з яких надано медичну допомогу на місці, одного - госпіталізовано.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події.