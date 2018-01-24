На Одещині зіткнулися потяг і автобус з людьми

4050 переглядів
Середа, 24 січня 2018, 11:15

У місті Чорноморськ Одеської області сталося зіткнення між товарним потягом та автобусом, який перевозив людей. Є травмовані.

Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції у Facebook.

За її даними, дорожньо-транспортна пригода сталася в середу вранці на територій порту.

За попередніми даними, постраждали шестеро осіб, п’ятьом з яких надано медичну допомогу на місці, одного - госпіталізовано.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події.

 
 
 

Українська правда
Теми: ДТП залізниця надзвичайна подія Одеська область
powered by lun.ua
По темі
ДТП на Донеччині: військові пояснили, що пішло не так з їхнім КрАЗом 23 січня 2018, 13:56
На Донеччині зіткнулись автобус шахтарів і військовий КрАЗ: 8 постраждалих 23 січня 2018, 10:53
Загиблий у Краматорську спостерігач ОБСЄ був громадянином Молдови 19 січня 2018, 19:26
Усі новини
Головні новини
Адвокат Януковича – Парубію: Чому ви не усунули з посади Порошенка?
У службі зайнятості розповіли, хто заробляє в Україні найменше
Порошенко з бізнес-партнерами проігнорували німецький реєстр прозорості
Парубій: Після втечі Януковича загроза військ РФ була на всіх напрямках
Усі новини
Кіно

"Три білборди..." і Олдмен. Кому і за що вручили премію кіноакторів США

future

Amazon відкриває магазин без кас і продавців