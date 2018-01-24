Найгірше до переселенців з Донбасу ставляться на Харківщині – моніторинг

Найвищий рівень нетерпимості та конфліктності між внутрішньо переміщеними особами і приймаючої громадою зафіксований у Харківській області, як наслідок реалізації рішень органів місцевого самоврядування.



Про це повідомила в середу на прес-конференції в Києві радник національного рівня з питань внутрішньо переміщених осіб Міністерства тимчасово окупованих територій Анастасія Одинцова, передає "Інтерфакс-Україна".



"Найвищий рівень нетерпимості було виявлено нашим дослідженням у Харківській області і найнижчий – у Київській і Львівській областях", – сказала вона.



Згідно з даними дослідження, в Харківській області виявлено загрозливий рівень нетерпимості до окремих груп населення, що викликає необхідність вжити термінових заходів.



За словами експерта, найскладніша ситуація із забезпеченням основних життєвих потреб населення склалася в Донецькій і Луганській областях, що зумовлено найвищим рівнем безробіття.



"Найкраща ситуація у нас склалася в Києві, в зв'язку з тим, що тут є можливість оренди житла і найвища заробітна плата. За результатами моніторингу, вона виявилася вдвічі вищою, ніж в інших регіонах", – розповіла Одинцова.



Найвища оплата за оренду житла, за її словами, в Дніпропетровській, Харківській і Київській областях.



"Найкраща ситуація в співвідношенні "зарплата-оплата за оренду житла" була зафіксована в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях", – додала вона.



Експерт також рекомендувала вжити заходів, які б були спрямовані на створення робочих місць для ВПО в Донецькій і Луганській областях і на створення можливості оренди житла для ВПО в Дніпропетровській, Харківській і Київській областях.



Коментуючи результати моніторингу, заступник міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій Георгій Тука зазначив, що міністерство скоригує існуючі програми, виходячи з даних моніторингу.