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Посол України про "кримський сюжет" Euronews: сподіваюся, це помилка, а не кампанія

Середа, 24 січня 2018, 17:26

Телеканал Euronews може стати платформою для розповсюдження російської пропаганди по всьому ЄС та за її межами, якщо і надалі випускатиме сюжети, подібні до того, що був знятий в окупованому Криму.

Про це йдеться у листі посла України в ЄС Миколи Точицького на адресу редакції телеканалу з приводу сюжету з Криму, в якому "забули" згадати про анексію півострова, передає Європейська правда.

"Я більш ніж стурбований, щоб не сказати шокований, сюжетом Euronews "Кримські діти навчаються знешкоджувати міни" від 23 січня. Нагадаю, що Кримський півострів був окупований регулярними російськими військами ще в лютому-березні 2014 року. З того часу він став сірою зоною для прав людини та територією страху, що підтвердили численні повідомлення міжнародних організацій. Протягом майже чотирьох років Росія здійснює цільову політику жорстоких репресій проти кримських татар та українців, які не визнають незаконну анексію Криму. Резолюція ООН від 19 грудня 2017 року містить повну картину погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму", - йдеться у листі.

Копія листа також була направлена до всіх європейських інституцій та експертної групи Stratcom, створеної Європейською службою зовнішньополітичної діяльності для протидії російській пропаганді.

Посол нагадав, що Росія продовжує безпрецедентну мілітаризацію окупованого Криму, а кількість російських військових там збільшилася майже вдвічі, і на Кримському півострові вже були розгорнуті потенційні носії ядерної зброї, включаючи бойові кораблі, ракетні системи та бойові літаки.

"За таких обставин я запитую, наскільки можна було знизити журналістські стандарти, якщо Euronews, який називає себе джерелом "незалежних, об'єктивних та надійних новин для європейців", транслює досить "позитивний" сюжет, де армія окупантів (!) навчає дітей (!) як поводитися зі зброєю (!), навіть не згадуючи незаконну окупацію Росією суверенної української території. Цей сюжет вже спровокував реакцію держав-членів ЄС", - зазначив Точицький.

Посол підкреслив, що в той час як Європейський Союз, США, міжнародні організації (в тому числі ООН, НАТО, Рада Європи, ОБСЄ) рішуче засудили спробу незаконної анексії та наклали відповідні кримські санкції через небувале порушення міжнародного права, Росія активізувала свою діяльність через агітаційну кампанію по всьому ЄС, яка підриває європейські цінності та принципи, використовуючи, зокрема, свої "інформаційні центри", як RT і "Спутник".

"Я дійсно сподіваюсь, що вищезгаданий сюжет Euronews був прикрою редакційною помилкою і не був знятий, щоб грати на російську дезінформацію. Було б великою помилкою дозволити Росії використати провідний європейський телевізійний канал Euronews як платформу для розповсюдження її пропаганди по всьому ЄС та за його межами. У зв'язку з цим я люб'язно прошу вас надавати вашій шанованій аудиторії об'єктивну інформацію про окупацію Росією Криму та суттєве погіршення ситуації з правами людини", - написав Точицький.

Нагадаємо, у МЗС України закликали телеканал Euronews виправити матеріал про окупований Крим, у якому журналісти не згадали про незаконну анексію півострова.

Теми: КриманексіяРосіяпропаганда
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