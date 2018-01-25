У Херсоні прикордонники затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол
Співробітники Державної прикордонної служби в пункті пропуску "Херсон-авіа" затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол.
Про це повідомляє прес-служба ДПС.
Зазначається, що у середу, 24 січня, в пункт пропуску "Херсон-авіа" рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини.
Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що він перебуває у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.
Повідомляється, що його розшукували правоохоронні органи Франції за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.
Прикордонники затримали іноземця та передали представникам Нацполіції.