У Херсоні прикордонники затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол

Співробітники Державної прикордонної служби в пункті пропуску "Херсон-авіа" затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Зазначається, що у середу, 24 січня, в пункт пропуску "Херсон-авіа" рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини.

Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що він перебуває у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.

Повідомляється, що його розшукували правоохоронні органи Франції за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.

Прикордонники затримали іноземця та передали представникам Нацполіції.