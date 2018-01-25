У Херсоні прикордонники затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол

1109 переглядів
Четвер, 25 січня 2018, 11:54

Співробітники Державної прикордонної служби в пункті пропуску "Херсон-авіа" затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Зазначається, що у середу, 24 січня, в пункт пропуску "Херсон-авіа" рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини.

Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що він перебуває у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.

Повідомляється, що його розшукували правоохоронні органи Франції за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.

Прикордонники затримали іноземця та передали представникам Нацполіції.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба Туреччина Інтерпол поліція Франція
powered by lun.ua
По темі
На Харківщині росіянин незаконно перетнув кордон і попросив статус біженця 22 січня 2018, 04:44
Штаб АТО: автобус із цивільними обстріляли бойовики, є жертви 21 січня 2018, 16:10
Прикордонники: у сірій зоні постраждало двоє цивільних 21 січня 2018, 15:09
Усі новини
Головні новини
Суд у справі Каськіва не відбувся через відсутність судді
Голову Аудитслужби Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання
ЄСПЛ розглядає 3800 скарг проти України через наслідки російської агресії
Вибори-2019: Порошенко відповів, чи спробує піти на другий термін
Усі новини
світ

Ваш кіт правша чи шульга? Науковці з Ірландії знають, як це визначити

афіша

11 подій тижня, які варто відвідати