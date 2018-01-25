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У Херсоні прикордонники затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол

Четвер, 25 січня 2018, 10:54

Співробітники Державної прикордонної служби в пункті пропуску "Херсон-авіа" затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Зазначається, що у середу, 24 січня, в пункт пропуску "Херсон-авіа" рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини.

Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що він перебуває у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.

Повідомляється, що його розшукували правоохоронні органи Франції за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.

Прикордонники затримали іноземця та передали представникам Нацполіції.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаТуреччинаІнтерполполіціяФранція
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