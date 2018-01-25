На Луганщині нацгвардієць, що охороняв суд, вчинив самогубство – поліція

У місті Сєвєродонецьк під час несення служби з охорони адмінбудівлі Апеляційного суду Луганської області 22-річний військовослужбовець Нацгвардії скоїв самогубство.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Луганській області.

Трагедія сталася близько 6:30 25 січня.

"Під час несення служби наряду у складі 3-х військовослужбовців, 22-річний солдат НГУ скоїв самогубство", - йдеться в повідомленні.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, вилучено табельну зброю загиблого.

Обставини та причини події встановлюються.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України "Вбивство"", - підсумували у поліції.

В Апеляційному суді відзначили, що з військовослужбовцем стався нещасний випадок.

"Близько о 06:15, в будівлі Апеляційного суду Луганської області стався нещасний випадок з військовослужбовцем Національної Гвардії України військової частини, яка здійснює охорону апеляційного суду", - повідомили у прес-службі суду.

Зазначається, що наразі комісія апеляційного суду проводить службову перевірку.