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На Луганщині нацгвардієць, що охороняв суд, вчинив самогубство – поліція

Четвер, 25 січня 2018, 11:26

У місті Сєвєродонецьк під час несення служби з охорони адмінбудівлі Апеляційного суду Луганської області 22-річний військовослужбовець Нацгвардії скоїв самогубство.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Луганській області.

Трагедія сталася близько 6:30 25 січня.

"Під час несення служби наряду у складі 3-х військовослужбовців, 22-річний солдат НГУ скоїв самогубство", - йдеться в повідомленні.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, вилучено табельну зброю загиблого.

Обставини та причини події встановлюються.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України "Вбивство"", - підсумували у поліції. 

В Апеляційному суді відзначили, що з військовослужбовцем стався нещасний випадок.

"Близько о 06:15, в будівлі Апеляційного суду Луганської області стався нещасний випадок з військовослужбовцем Національної Гвардії України військової частини, яка здійснює охорону апеляційного суду", - повідомили у прес-службі суду.

Зазначається, що наразі комісія апеляційного суду проводить службову перевірку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьНацгвардіясуд
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