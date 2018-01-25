На Луганщині нацгвардієць, що охороняв суд, вчинив самогубство – поліція
У місті Сєвєродонецьк під час несення служби з охорони адмінбудівлі Апеляційного суду Луганської області 22-річний військовослужбовець Нацгвардії скоїв самогубство.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Луганській області.
Трагедія сталася близько 6:30 25 січня.
"Під час несення служби наряду у складі 3-х військовослужбовців, 22-річний солдат НГУ скоїв самогубство", - йдеться в повідомленні.
На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, вилучено табельну зброю загиблого.
Обставини та причини події встановлюються.
"Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України "Вбивство"", - підсумували у поліції.
В Апеляційному суді відзначили, що з військовослужбовцем стався нещасний випадок.
"Близько о 06:15, в будівлі Апеляційного суду Луганської області стався нещасний випадок з військовослужбовцем Національної Гвардії України військової частини, яка здійснює охорону апеляційного суду", - повідомили у прес-службі суду.
Зазначається, що наразі комісія апеляційного суду проводить службову перевірку.