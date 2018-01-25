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Синоптики кажуть, що до суботи стане тепліше

Четвер, 25 січня 2018, 11:42

До суботи в більшості областей України очікується відлига, опадів не буде.

Про це, посилаючись на Укргідрометцентр, повідомляє в 25 січня "Інтерфакс-Україна".

Так найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме гребінь східного антициклону і холодна повітряна маса, лише західні області опиняться під впливом більш теплого повітря, що переміщається з Центральної Європи.

У п'ятницю в Україні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, у східних і південних областях східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 1-6° морозу; в Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях вночі 15-21°, вдень 4-9° морозу; в західних і Житомирській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 4-7° тепла.

У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 26 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 6,7 градусів вище нуля в 1975 році, а найнижча вночі на позначці 22,4 градуса морозу в 1891 році.

У суботу, 27 січня, в Україні як і раніше опадів не буде. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 7° тепла; на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу, у східній частині вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.

У Києві опадів не очікується. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 0-2° морозу.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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