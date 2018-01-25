ОБСЄ: Після свят "тишу" на Донбасі порушували більше

З 8 до 21 січня місія ОБСЄ зафіксувала приблизно 13 000 порушень режиму припинення вогню, що на 55% більше, ніж за попередній двотижневий період.



Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на 24 січня.



"Більшість порушень режиму припинення вогню було зафіксовано в районах на схід і північний схід від Маріуполя, на західній і північній околицях Горлівки, в районах на південний схід і схід від Світлодарська, а також в трикутнику Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт", – йдеться в ньому.



"Два останніх райони постраждали найбільше: на них припало 72% всіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих протягом цього звітного періоду", – уточнює СММ.



За даними місії, з 8 до 21 січня 2018 року збройне насильство призвело до кількох жертв серед цивільного населення: три людини загинули і двоє отримали поранення.



За цей час місія сприяла організації шести "вікон тиші" – локального режиму припинення вогню – і здійснювала відповідний моніторинг.



Завдяки цьому "вдалося провести огляд, ремонтні роботи та технічне обслуговування на трьох життєво важливих об'єктах інфраструктури по обидва боки від лінії зіткнення".



Зокрема, 19 січня завдяки одному з таких "вікон тиші" біля Щастя було повністю відновлено надання всіх послуг мобільного зв'язку через лінію зіткнення і в непідконтрольних уряду районах Луганської області.



Проблеми зі зв'язком на Донбасі почалися 11 січня. У Донецькій області досі є проблеми з мобільним зв'язком: "ще не були надані гарантії безпеки, необхідні для проведення ремонту пошкодженої мережі зв'язку в Оленівці".