НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" вугільної галузі

У четвер, 25 січня, детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук у київському офісі неофіційного куратора державного вугільного сектора Віталія Кропачова.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, детективами було пред'явлено рішення суду про обшук всього офісного будинку по вул. Б.Хмельницького, 26.

При цьому санкція також видана на обшук двох автомобілів Кропачова і житлового будинку в Петропавлівській Борщагівці, який належить йому.

Проведення обшуку здійснюється в рамках кримінальної справи, фігурантами якої є компанії "Тріалтрейд", "Доненергоекспорт" і "Універсалінвестстрой".

"Ці компанії подавали податкову звітність з цієї адреси (Хмельницького, 26 - ЕП). До них є претензії щодо постачання гірничо-шахтного устаткування на державні вугледобувні підприємства", - каже джерело.

За його даними, всі три перераховані компанії не мають лінійного відношення до Кропачова. При цьому процесуального статусу у кримінальній справі у самого бізнесмена немає.

Оточення Кропачова пов'язує обшуки НАБУ з напруженими відносинами бізнесмена з ДТЕК.

Вони загострилися в кінці минулого року після того як структури Кропачова зайняли монопольну позицію в сфері поставок вугілля на державне "Центренерго", витіснивши з цієї сфери групу Ріната Ахметова.

Про результати перерозподілу сфер впливу в цій сфері і нові поглинання Кропачова на енергоринку читайте найближчим часом на ЕП.

Дмитро Рясний, ЕП