АТО: 2 бійців ЗСУ поранено в ході виконання бойових завдань
Минулої доби російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. В ході бойових дій двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Новотроїцького.
На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.
Двоє військовослужбовців сил АТО минулої доби отримали поранення.
"Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначили, що бійці постраждали під час виконання бойових завдань.