АТО: 2 бійців ЗСУ поранено в ході виконання бойових завдань

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П'ятниця, 26 січня 2018, 08:09

Минулої доби російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. В ході бойових дій двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Новотроїцького.

На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.

Двоє військовослужбовців сил АТО минулої доби отримали поранення.

"Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бійці постраждали  під час виконання бойових завдань.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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