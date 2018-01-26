АТО: 2 бійців ЗСУ поранено в ході виконання бойових завдань

Минулої доби російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. В ході бойових дій двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Новотроїцького.

На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.

Двоє військовослужбовців сил АТО минулої доби отримали поранення.

"Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що бійці постраждали під час виконання бойових завдань.