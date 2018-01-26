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Постраждалі від агресії РФ проти України подали до суду на Велику Британію

П'ятниця, 26 січня 2018, 09:50

До Європейського суду з прав людини, розташованого в Страсбурзі, надійшли десятки незвичних скарг, поданих одночасно проти України, Росії та Великої Британії.

Про це йдеться у відповіді прес-служби ЄСПЛ на запит "Європейської правди".

Коментуючи справи, пов’язані з анексією Криму та російською агресією на Донбасі, в прес-службі повідомили, що у реєстрі ЄСПЛ з’явилися скарги одразу проти трьох відповідачів.

64 справи проти України, Росії та Сполученого Королівства", - повідомили в суді.

В ЄСПЧ водночас відмовилися відповідати на запитання про деталі цих скарг, а також про суть претензії до Великої Британії через російську агресію, пояснивши, що на даний момент ця інформація не розголошується.

Також в суді уточнили кількість справ, у яких заявники звинувачують Україну, Росію або одночасно обидві ці держави.

"На розгляді суду перебуває 4226 індивідуальних скарг, очевидно пов’язаних із подіями в Криму або бойовими діями на Сході України. З цих справ 257 подано проти Росії, 2997 – проти України, ще 908 – одночасно проти України та Росії", - повідомили в суді. Це – дані з реєстру Суду на поточний тиждень.

Раніше президент ЄСПЛ Гвідо Раймонді називав суттєво інші цифри, оскільки не включив "спільні" справи до переліку скарг проти Росії.

Також цікавим є те, що суд на даний час комунікував з урядами щодо 66 справ, які стосуються російської агресії (проти кого подані конкретно ці скарги – не уточнюється). Це означає, що ближчим часом – можливо, вже цього року – варто розраховувати на винесення перших рішень ЄСПЛ, пов’язаних із наслідками російської агресії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіяправа людинисудРосія
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