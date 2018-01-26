Прокуратура намагається повернути НАНУ готель "Феофанія"

Прокуратура Києва домагається повернення у державну власність столичного готелю "Феофанія" з рестораном.

До господарського суду столиці подано позов в інтересах держави в особі Національної академії наук України, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Від приватного підприємства "Готельний комплекс "Феофанія" вимагають повернути у державну власність готель "Феофанія" й ресторан готелю "Феофанія", загальною площею 6620,7 кв. м та вартістю більше 182 млн грн, розташовані на Метрологічній, 14-Б, у Києві.

"Приватне підприємство, не будучи власником спірного майна, 01.04.2013 зареєструвало таке майно за собою на праві власності на підставі судового рішення від 03.03.2004", – пояснює прокуратура.

"Проте з’ясувалося, що це рішення суду ще у листопаді 2011 року було скасовано Апеляційним судом Києва", – додає відомство.

За даними прокуратури, внаслідок цих незаконних дій приватне підприємство заволоділо державним майном без відповідної правової підстави.

Прокуратура Києва вжила заходи цивільно-правового характеру щодо витребування спірного майна у держвласність в особі Національної академії наук.