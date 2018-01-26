До кінця сторіччя в Україні житиме лише 28 мільйонів людей – ООН

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П'ятниця, 26 січня 2018, 12:44

В Організації об'єднаних націй підрахували, що до 2100 року населення України скоротиться на 37% - з 44,2 до 28,2 мільйона осіб.

Про це йдеться у доповіді організації "Перспективи світового населення".

За даними ООН, Україна входить до перелыку з 10 країни або регіонів світу, на які до 2050 року очікує найстрімкіше скорочення населення - більш ніж на 15%. У списку також Молдова, Польща, Румунія, Болгарія, Хорватія, Латвія, Литва, Сербія та Вірґінські острови Сполучених Штатів.

Згідно з прогнозом, до 2050 року населення України зменшиться на 17% - до 36,4 мільйона, а вже 2100 року воно може складати лише 28,2 мільйона людей.

Євген Кізілов, УП

Теми: ООН Україна
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