У штабі АТО уточнили стан двох поранених бійців

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє український військовослужбовців отримали поранення.

Про це розповів на брифінгу 26 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

За його словами ворог продовжує порушувати режим тиші та провокувати сили АТО.

"У результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Їх оперативно доставили до військово-медичних закладів. Стан їхнього здоров'я оцінюється як середньої важкості", – сказав Гуцуляк.

Всього ж за добу в зоні АТО було зафіксовано 3 прицільні обстріли противника, 2 із застосуванням мінометів, всі – на донецькому напрямку. ЗСУ не відкривали вогонь у відповідь.