СБУ каже, що заблокувала 31 сайт міжнародних терористів

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П'ятниця, 26 січня 2018, 12:51

Співробітники Служби безпеки під час здійснення комплексу контррозвідувальних та антитерористичних заходів виявили реєстрацію в українській доменній зоні сайтів, що пропагують ідеї міжнародного тероризму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час перевірки оперативної інформації, завдяки плідній співпраці з IT-компаніями, правоохоронці встановили, що терористичні веб-ресурси незаконно зареєстровані в Україні та адмініструються з інших країн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті спільних дій було заблоковано тридцять один сайт, на яких пропагувалась діяльність міжнародних терористичних організацій, заборонених в Україні.

Теми: СБУ тероризм
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