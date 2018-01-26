СБУ каже, що заблокувала 31 сайт міжнародних терористів

Співробітники Служби безпеки під час здійснення комплексу контррозвідувальних та антитерористичних заходів виявили реєстрацію в українській доменній зоні сайтів, що пропагують ідеї міжнародного тероризму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час перевірки оперативної інформації, завдяки плідній співпраці з IT-компаніями, правоохоронці встановили, що терористичні веб-ресурси незаконно зареєстровані в Україні та адмініструються з інших країн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті спільних дій було заблоковано тридцять один сайт, на яких пропагувалась діяльність міжнародних терористичних організацій, заборонених в Україні.