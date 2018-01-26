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Аудитор із "великої четвірки" подав до суду на НБУ

П'ятниця, 26 січня 2018, 12:40

Аудиторська компанія ПрайсвотерхаусКуперс, яка є дочірним підрозділом міжнародної компанії PwC, подала у суд на Національний банк.

Про це свідчить зареєстрований Окружним адмінсудом Києва позов.

Судове провадження за позовом PwC до Національного банку України було відкрито 23 січня. Відзначимо, що аудитор вимагає визнати незаконним і скасувати індивідуальний акт. Про який акт йдеться, не уточнюється.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту. Компанія існує більш ніж 160 років та входить до "великої четвірки" аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі базується в Лондоні.

Нагадаємо, Національний банк виключив ТОВ "Прайсвотерхаускуперс"  з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

В Національному банку заявляли, що PricewaterhouseCoopers оцінювали застави в Приватбанку в рази більше за їхню реальну вартість.

Компанія мала намір оскаржити рішення Національного банку про виключення її з реєстру.

PwC проводила аудит фінансової звітності Приватбанку за 2015 рік відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторський висновок у цій фінансовій звітності містив застереження щодо операцій зі пов'язаними особами.

Крім того, як описано у фінансовій звітності за 2015 рік, на початку 2016 року Приватбанк і його мажоритарні акціонери погодили із НБУ комплексний план реструктуризації.

Повідомляється, що за день до того, як був випущений аудиторський висновок з фінансової звітності за 2015 рік, а саме 30 червня 2016 року, НБУ підтвердив на зустрічі з PwC Україна, що цей план реструктуризації виконується згідно з графіком.

PwC не проводила аудит фінансової звітності Приватбанку після 31 грудня 2015 року.

Економічна правда

Теми: НБУбанки
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