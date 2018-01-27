На вихідних Києву та області обіцяють ожеледицю і туман

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Субота, 27 січня 2018, 08:54

27 січня на дорогах Києва місцями очікується ожеледиця,  у першій половині дня - туман з видимістю 200-500 м.

За повідомленням Укргідрометцентру, у суботу прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температуру вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу, зазначають у КМДА. 

28 січня вночі невеликий сніг, вдень – помірний мокрий сніг, на дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця, температура вночі 4-6° морозу, вдень – близько 0°.

 
 

Українська правда 

Теми: погода Київ
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