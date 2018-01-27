Біля іноземних посольств у Кабулі пролунав вибух
У суботу в столиці Афганістану в районі багатьох іноземних посольств та урядових приміщень пролунав вибух.
Про це повідомили журналісти агентства Reuters.
Наразі не відомо, чи є жертви внаслідок вибуху, який стався через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь".
Інформацію про вибух підтверджує афганський портал Tolo News. Відзначається, що вибух стався близько 1:45 після обіду. Він був досить потужним – його було чути на все місто.
На місце негайно вирушили надзвичайні служби.
Нагадаємо, 20 січня в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули семеро громадян України.
Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух "Талібан". За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше.