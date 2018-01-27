Біля іноземних посольств у Кабулі пролунав вибух

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Субота, 27 січня 2018, 11:19

У суботу в столиці Афганістану в районі багатьох іноземних посольств та урядових приміщень пролунав вибух.

Про це повідомили журналісти агентства Reuters.

Наразі не відомо, чи є жертви внаслідок вибуху, який стався через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь".

Інформацію про вибух підтверджує афганський портал Tolo News. Відзначається, що вибух стався близько 1:45 після обіду. Він був досить потужним – його було чути на все місто.

На місце негайно вирушили надзвичайні служби. 

Нагадаємо, 20 січня в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух "Талібан". За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше. 

Європейська правда

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