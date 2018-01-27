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Кожен третій українець хоче виїхати з країни за "кращим життям" - соцопитування

Субота, 27 січня 2018, 12:17
Кожен третій українець хоче виїхати з країни за кращим життям - соцопитування

Кожен третій українець розглядає можливість виїхати з країни - просто зараз чи за певних сприятливих обставин. 

Про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня" з посиланням на результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. 

Так, за даними соціологів, 6,3% опитаних готові поїхати з України і роблять для цього певні кроки, 10,8% - "в принципі готові, але для цього поки що нічого не робили", ще 20% "поки не готові, але хотіли б, за умови сприятливих обставин". 

При цьому 29,1% опитаних заявили, що вони розмірковують про те, щоб виїхати з України, а 63,6% - що це не спадало їм на думку. Ще 7,3% не визначилися з відповіддю. 

"Кращого життя шукають в основному мешканці маленьких містечок, 34,5% яких замислюються про від'їзд; за ними готовий піти кожен третій житель великих міст (від 100 до 500 тис. населення); 30% городян напівмільйонників та мільйонників поглядають у бік кордону; 26% - готові залишити село; 25% - селища", - зазначає видання з посиланням на дані опитування. 

При цьому з тих, хто має намір залишити Україну 55% - молоді люди у віці від 18 до 29 років; 44% - від 30 до 39 років; 33% - 40-50-річні.

З тих, хто готовий виїхати, 40% - люди з вищою освітою; 27,6% - з середньою спеціальною; 23,2% - із середньою і 17,8% - з неповною середньою освітою.

Про те, щоб виїхати з України, замислюються 32% усього чоловічого населення країни і 27% - жіночого, на Заході - 34% його мешканців, у центральному - 27%, на півдні країни - 29%, на сході - кожен четвертий. 

 
 
Інфографіка DT.ua

40% з тих, хто планує виїзд, були за кордоном як туристи; 42% - були у закордонних відрядженнях, 45,5% - навчалися за кордоном. 23% з числа тих, хто ніколи не був за межами України, готові пошукати щастя за кордоном слідом за друзями, сусідами і товаришами по службі.

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 21 листопада до 15 грудня 2017 року, у 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося лише на територіях, підконтрольних Україні.  В результаті польового етапу було зібрано 2039 анкет. 

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологіяміграція
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