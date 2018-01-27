У зоні АТО від кулі снайпера загинув військовий

У суботу від кулі ворожого снайпера загинув український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, це сталося в районі Верхньоторецького.

"На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення несумісне з життям військовослужбовець сил АТО", - йдеться в повідомленні.

Це був єдиний обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків протягом дня.