У зоні АТО від кулі снайпера загинув військовий
Субота, 27 січня 2018, 17:12
У суботу від кулі ворожого снайпера загинув український військовий.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, це сталося в районі Верхньоторецького.
"На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення несумісне з життям військовослужбовець сил АТО", - йдеться в повідомленні.
Це був єдиний обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків протягом дня.