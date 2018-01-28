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У Польщі криміналізували будь-які згадки про польські злочини в часи Голокосту

Неділя, 28 січня 2018, 11:50

Парламент Польщі ухвалив суперечливий закон, який забороняє будь-які згадки про участь "польської нації" у злочинах, скоєних під час Голокосту.

Про це повідомляє видання Haaretz.

Закон також забороняє використання словосполучення "польські табори смерті" для опису таборів на території окупованої нацистами Польщі, де вбивали євреїв та представників інших національностей.

Будь-хто, хто порушить новий закон, в тому числі громадяни інших держав ризикують бути оштрафовані або позбавлені свободи на строк до трьох років.

"Дивовижно і сумно, що поляки намагаються проповідувати нам про пам’ять про Голокост" - прокоментували новий закон в МЗС Ізраїлю.

За новий закон ще має проголосувати польський сенат.

На його захист вже виступив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, який зазначив, що Аушвіц-Біркенау – не польська назва, а Arbeit Macht Frei – не польська фраза, а "поляки та інші мають бути на сторожі пам’яті про тих, кого вбили німецькі нацисти".

Європейська правда

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Теми: Польща
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