У Харкові біля магазину пролунав вибух: 2 постраждалих
Понеділок, 29 січня 2018, 10:12
Вранці 29 січня у Харкові біля одного з магазинів стався вибух, у результаті якого двоє людей отримали травми.
Про це повідомляє Поліція Харківщини у Facebook.
Вибух пролунав близько 9:30 на вулиці Клочківській.
"Внаслідок події до лікарні доставлено 53-річну жінку із попереднім діагнозом рвана рана стегна та хлопчика 2016 року народження із рваною раною правої надбрівної області", - йдеться в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група та експерти вибухотехнічного управління поліції.
Слідче управління внесло відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
Обставини події встановлюються.