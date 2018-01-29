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У Харкові біля магазину пролунав вибух: 2 постраждалих

Понеділок, 29 січня 2018, 10:12
У Харкові біля магазину пролунав вибух: 2 постраждалих

Вранці 29 січня у Харкові біля одного з магазинів стався вибух, у результаті якого двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє Поліція Харківщини у Facebook.

Вибух пролунав близько 9:30 на вулиці Клочківській.

"Внаслідок події до лікарні доставлено 53-річну жінку із попереднім діагнозом рвана рана стегна та хлопчика 2016 року народження із рваною раною правої надбрівної області", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото з facebook

На місці працює слідчо-оперативна група та експерти вибухотехнічного управління поліції.

Слідче управління внесло відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

 
Фото з facebook

Обставини події встановлюються.

Теми: Харківвибухнадзвичайна подіяжертви
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