ГПУ: на Буковині судитимуть банду з колишніх учасників АТО

Прокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи з колишніх учасників АТО.

Про це пише 29 січня прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

За даними ГПУ, 27-річний чернівчанин організував добре озброєну групу, до якої залучив трьох своїх знайомих, з якими спільно проходив військову службу в зоні проведення АТО. Маючи бойовий досвід та підготовку, почали планувати нападати на окремих громадян.

Для цього ретельно вивчали декларації держслужбовців та посадовців. Нарешті вирішили здійснити напад на сім’ю голови одного з судів Чернівецької області.

10 липня 2017 року близько 6 години ранку банда увірвалася до помешкання потерпілого, напала на нього та його дружину. Їх зв'язали, та, погрожуючи вогнепальною зброєю, відняли майже 11 тисяч євро. Але втекти від правоохоронців їм не вдалося, зазначає речник ГПУ.

Прокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду обвинувальний акт відносно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.