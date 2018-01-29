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Мер Труханов місяць не з'являється в Одесі

Понеділок, 29 січня 2018, 11:10

 Мер Одеси Геннадій Труханов повернувся з другого поспіль закордонного відрядження, але на роботу 29 січня так і не вийшов.

Про це повідомляє Думська.

Відзначається, що традиційну апаратну нараду в муніципалітеті в понеділок знову веде перший заступник мера Анатолій Орловський.

Сам Труханов взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого.

За даними видання, мер перебував поза межами міста з 26 грудня, коли почалася його чергова відпустка.

Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня.

За даними видання, все це може бути пов'язане з активізацією роботи НАБУ по "справі Краяна".

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесамісцева влада
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