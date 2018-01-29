Збірну РФ таки не пустять на Паралімпіаду в Пхьончхані

Міжнародний паралімпійський комітет відмовився відновити в правах російську збірну напередодні зимових Паралімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані.

Про це пише 29 січня "Медуза".

Брати участь в Іграх зможуть тільки окремі російські спортсмени, які пройдуть процедуру допуску. Вони виступатимуть як "нейтральні паралімпійські спортсмени".

Цим критеріям відповідають від 30 до 35 російських спортсменів у п'яти видах спорту: гірські лижі, біатлон, лижні гонки, сноуборд і керлінг на візках.

Приводом для рішення стало те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) так і не відновило в правах Російське антидопінгове агентство. Крім цього, як розповіли в комітеті, Росія так і не відповіла на висновки розслідування про систематичне вживання допінгу.

Крім того російським паралімпійцям і вболівальникам буде заборонено використовувати в Пхьончхані російські прапори.

Російських паралімпійців не допустили (навіть у нейтральному статусі) на Ігри в Ріо-де-Жанейро в 2016 році через розслідування ВАДА про систематичне застосування допінгу.