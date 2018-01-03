Вбивство Ноздровської розслідують кращі спеціалісти - Поліція

До розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської будуть залучені найкращі фахівці розшуку та кримінального блоку.

Відповідне доручення дав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий 3 січня, під час відеоселекторної наради, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Ставлю завдання Національній поліції та Головному слідчому управлінню – створити координаційний штаб, задіяти найкращих фахівців. Максимально організувати роботу розкриття тяжкого злочину фахівцями Департаменту карного розшуку та слідчих", - сказав Яровий.

Також він доручив взяти на особливий контроль проведення всіх необхідних експертиз.

"Якщо потрібні спеціалісти з інших областей – ми негайно їх викличемо", – зазначив заступник міністра.

Яровий додав, що наразі необхідно негайно "налагодити взаємодію" між департаментами поліції, громадськими активістами та ЗМІ стосовно розслідування цього злочину.

За його словами, слідчого управління постійно взаємодіє з Генпрокуратурою.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.