Чиновникам Чернівецької ОДА роздали інструкції поведінки у Facebook

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Вівторок, 30 січня 2018, 13:02

Посадовцям Чернівецької обласної державної адміністрації рекомендують активніше поширювати в соціальній мережі Facebook інформацію про роботу відомства.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

Відповідні рекомендації, пише видання, містяться в спеціально розробленому документі. Чиновникам радять "не менше двох разів на тиждень подавати актуальну інформацію про роботу підрозділу обласної виконавчої влади". Їм також рекомендують щоденно поширювати публікації, розміщені на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.

 "При поширенні інформації натискайте кнопку "Відмітитись" (Check-In) у "Чернівецька обласна державна адміністрація", – йдеться в документі.

Також посадовцям рекомендують брати участь у дискусіях на обласних інформаційних сайтах і писати коментарі під новинами або поширювати офіційну інформацію прес-служби ОДА.

"При натисканні позначки "подобається" чи поширенні будь-якої інформації – завжди пам’ятайте, що Ви є державним службовцем і з Вами асоціюють державну владу, перетворення, які відбуваються в країні", – застерегли чиновників ОДА.

Повідомляється також, що лист із рекомендацією розробили після того, як голова обласної адміністрації дав указівку щодо "необхідності активізації роботи з соцмережами".

 

Теми: facebook соцмережі Чернівецька область
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