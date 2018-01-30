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Рада Європи закликає Україну жорсткіше карати за відмивання коштів

Вівторок, 30 січня 2018, 12:31

У Раді Європи похвалили зусилля української влади в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але закликали більш жорстко карати порушників.

Про це йдеться у присвяченому Україні звіті Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів, передає Deutsche Welle.

"Необхідно ввести нові правові норми, які дадуть змогу виносити більш суворі вироки за ці злочини", – дійшли висновку експерти.

Зокрема у звіті зазначається, що відмивання коштів в Україні розглядається лише як доповнення до іншого злочину, внаслідок якого ці кошти виникли, і вирок за відмивання майже завжди м'якший.

Натомість експерти Комітету Ради Європи переконані, що покарання має бути більш жорстким.

Україні рекомендують увести до Кримінального кодексу положення, в якому б чітко йшлося про те, що "особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатне правопорушення".

У звіті наголошується також, що українська влада має "більш активно розслідувати та виносити вироки у справах високого рівня", зокрема йдеться про розслідування справ, які стосуються не лише попереднього режиму, а й чинних урядовців та їхніх партнерів.

Крім того, в Раді Європи згадали процедуру конфіскації коштів у гучних корупційних справах, до якої Україна почала активно вдаватися, та зауважили, що "режим конфіскації застосовується непослідовно".

Водночас експерти визнали "потужну політичну волю" української влади в боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та зазначили, що вже вжиті заходи "показали позитивний результат".

Серед досягнень України у звіті назвали, зокрема, створення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Крім того, експерти похвалили Національний банк України за зусилля, спрямовані на те, щоб "усунути кримінальні елементи від контролю над банками" та за "успішну розробку складних справ з відмивання грошей".

У Раді Європи також прозвучали компліменти на адресу відділу фінансової розвідки, якому, на думку експертів, все ж бракує сучасного програмного забезпечення, а штат його працівників недостатній для того, щоб впоратись "з обсягом роботи, який зростає".

Теми: ЄвропаЄСкорупція
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