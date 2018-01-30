До початку лютого в Україні похолодає

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Вівторок, 30 січня 2018, 13:33

Найближчої доби на територію України переміститься порція більш прохолодного повітря зі Скандинавії, тому температура в більшості областей дещо знизиться.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 30 січня "Інтерфакс-Україна".

Погоду з незначними опадами визначатимуть атмосферні фронти, до того ж збережеться штормовий вітер.

У середу в Україні місцями очікується невеликий мокрий сніг, лише в південних, вдень і в західних областях – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та на Закарпатті вдень 3-8° тепла.

У Києві – місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві 31 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 8,1 градусів вище нуля в 2015 році, а найнижча вночі - на позначці 25,2 градусів морозу в 1954 році.

У четвер, 1 лютого, в Україні без опадів, лише вдень у західних і північних областях місцями очікуються невеликі опади, переважно дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі в західних областях близько 0°, на решті території 2-7° морозу, на сході до 10° морозу; вдень 1-6° тепла, в західних і південних областях 4-9° тепла, в східних і в Сумській областях від 2° тепла до 2° морозу.

У Києві вночі – без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

Теми: погода
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