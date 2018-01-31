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Суд почав розглядати справу Коцаби

Середа, 31 січня 2018, 11:15

В Івано-Франківській області 31 січня суд розгляне справу блогера та журналіста Руслана Коцаби, який був затриманий у 2015 році за підозрою у держзраді, а потім виправданий.

Про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду Івано-Франківської області, передає "Укрінформ".

"Сьогодні Богородчанський районний суд розпочинає розгляд справи Руслана Коцаби з початку. Рішення про перегляд справи ухвалив Вищий спеціалізований суд України, скасувавши ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області, який звільнив Коцабу у залі суду", - сказали у прес-службі.

Там зазначили, що у Івано-Франківському міському суді не змогли зібрати колегію суддів, щоб переглянути справу Коцаби, а тому її направили на розгляд до Богородчанського суду.

Раніше Вищий спецсуд скасував виправдальну ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області у справі блогера Руслана Коцаби про держзраду.

Повідомлялося, що у червні 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області визнав журналіста Руслана Коцабу невинним у державній зраді і звільнив його з під варти.

Як відомо, 12 травня 2016 року Івано-Франківський міськсуд визнав винним Руслана Коцабу за статтею "перешкоджання діяльності Збройним Силам України" і призначив йому покарання у вигляді ув'язнення на 3,5 роки.

На початку 2015 року Служба безпеки України затримала Коцабу за підозрою у держзраді. Той, наче б то, намагався зірвати мобілізацію.

Про блогера "Українська правда" писала в матеріалі "Чийого сумління в’язень Руслан Коцаба?".

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Коцабу "в'язнем сумління".

Читайте також: Чийого сумління в’язень Руслан Коцаба? Репортаж із зали суду

Українська правда

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Теми: судІвано-ФранківськЗМІ
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