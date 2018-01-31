Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лютий почнеться з теплої та сухої погоди

Середа, 31 січня 2018, 12:46

Над територією України найближчої доби відбудеться чергова зміна повітряних мас: холодне повітря відступить на схід, а з південного заходу Європи почне переміщатися тепліше.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 31 січня "Інтерфакс-Україна".

Також зростання атмосферного тиску вдень у більшості областей зміниться його падінням.

Опади не прогнозуються, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-12 м/с, вдень в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та в південній частині 4-9° тепла; в східних регіонах і Сумській області вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 1 лютого без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 1 лютого найвища температура вдень була 7,6° в 2002 році, найнижча вночі -28,8° у 1956 році.

В Україні 2 лютого в західних областях місцями, і в північних областях – невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла, в південних регіонах, Вінницькій області і на Прикарпатті 6-9° тепла, на крайньому півдні до 11°.

У Києві 2 лютого місцями очікується невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: