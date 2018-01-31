Лютий почнеться з теплої та сухої погоди

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Середа, 31 січня 2018, 13:46

Над територією України найближчої доби відбудеться чергова зміна повітряних мас: холодне повітря відступить на схід, а з південного заходу Європи почне переміщатися тепліше.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 31 січня "Інтерфакс-Україна".

Також зростання атмосферного тиску вдень у більшості областей зміниться його падінням.

Опади не прогнозуються, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 5-12 м/с, вдень в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та в південній частині 4-9° тепла; в східних регіонах і Сумській області вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 1 лютого без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 1 лютого найвища температура вдень була 7,6° в 2002 році, найнижча вночі -28,8° у 1956 році.

В Україні 2 лютого в західних областях місцями, і в північних областях – невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла, в південних регіонах, Вінницькій області і на Прикарпатті 6-9° тепла, на крайньому півдні до 11°.

У Києві 2 лютого місцями очікується невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

Теми: погода
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