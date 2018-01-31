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ГПУ викрила схему маніпуляцій зі штрафами у "Київводоканалі"

Середа, 31 січня 2018, 13:09

Правоохоронці повідомили директору департаменту "Київводоканалу" та двом посередникам про підозру за одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє 31 січня прес-служба Генеральної прокуратури.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ "АК Київводоканал", зловживаючи службовим становищем, зменшували або взагалі анульовували штрафи, нараховані балансоутримувачам каналізаційних мереж за скидання у стічні води забруднюючих речовин з перевищенням їх допустимої концентрації.

Таким чином до бюджету не надійшли вказані кошти, що завдало шкоди державі.

29 січня 2018 року було затримано директора департаменту "Київводоканалу" та двох посередників, які за попередньою змовою вимагали та отримали від одного з керівників товариства неправомірну вигоду у вигляді побутової техніки та грошові кошти.

Затриманим особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївкорупціяГенпрокуратура
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