У Сенаті Польщі не захотіли змінювати закон про заборону "бандеризму"

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Середа, 31 січня 2018, 18:10

Комісії Сенату Польщі без змін підтримали оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Про це повідомляє Onet.pl, передає "Європейська правда".

Закон підтримали комісія прав людини, верховенства права, а також комісія з питань культури. За ухвалення закону в нинішньому вигляді виступили 11 сенаторів, 5 були проти, ніхто не утримався.

Сенатори не захотіли вносити зміни до положення, згідно з яким "кожен, хто публічно і всупереч фактам приписує польському народу чи державі відповідальність чи причетність до злочинів Третього рейху чи інших злочинів проти людяності, миру та воєнних злочинів", підлягатиме штрафу чи позбавленню волі на строк до трьох років.

Крім того, сенатори відхилили поправку, за якою із закону видалявся запис про "злочини українських націоналістів".

Також вони не захотіли прибрати ув’язнення на три роки зі списку покарань, передбачених законом про Інститут національної пам’яті.

На внесенні поправок наполягали сенатори опозиційної "Громадянської платформи".

Нагадаємо, Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті 26 січня. Тепер за нього має проголосувати Сенат. Закон набуде чинності після підписання президентом.

Теми: Польща Бандера
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