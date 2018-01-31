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Чехія вдвічі збільшує квоту на працівників з України

Середа, 31 січня 2018, 19:11
Чехія вдвічі збільшує квоту на працівників з України

Чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України - до 19,600 в рік, щоб допомогти місцевим фірмам, які заявляють про дефіцит робочої сили.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький, передає "Європейська правда".

"За пропозицією МЗС Чехії уряд сьогодні вирішив збільшити видачу дозволів на роботу для працівників з України з 9 600 до 19 600 на рік", - написав він, зазначивши, ще це реакція уряду на проблеми роботодавців щодо браку робочої сили.

За його словами, план уряду буде також застосовуватися в меншій мірі для працівників з Монголії та Філіппін.

Агентство Reuters зазначає, що рішення про збільшення квоти на доступ до чеського ринку праці з 9,600 в минулому році (з 3,800 ще раніше) - контрастує з ворожістю стосовно шукачів притулку, переважно з мусульманських країн, яких багато чехів вважають загрозою безпеці.

Повідомляється, що Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі - 2,3% згідно із методологією Євростату. Однак місцеві компанії вважають дефіцит робочої сили найбільшою перешкодою.

Нагадаємо, минулого року уряд Чехії ухвалив рішення про збільшення кількості квот для місцевих компаній на прийом працівників з України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяУкраїна
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