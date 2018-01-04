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Трамп: мій колишній помічник Беннон збожеволів

Четвер, 4 січня 2018, 04:01

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого колишнього радника Стіва Беннона за те, що той в ще не опублікованій поки книзі назвав зустріч між сином Трампа і групою росіян напередодні виборів зрадою.

Про це пише BBC.

Зокрема, в книзі стверджується, що злощасну зустріч сина президента та інших членів передвиборчого штабу Трампа з росіянкою Наталією Весельницькою в "Трамп-тауер" Беннон назвав "зрадницькою" і "непатріотичною".

"У Стіва Беннона немає нічого спільного зі мною або з моїм президентством. Коли його звільнили, він не тільки втратив посаду, він ще збожеволів", - заявив у відповідь Трамп.

"Стів був співробітником, який працював на мене вже після того, як я отримав номінацію [від республіканців], обійшовши 17 кандидатів, яких називають однією з найталановитіших груп претендентів, яку коли-небудь збирала Республіканська партія", - додав він.

"Зараз, коли Стів пустився в одиночне плавання, він зрозумів, що перемагати не так просто, як може здатися, дивлячись на мене. Стів мало що зробив для нашої історичної перемоги, яку забезпечили забуті чоловіки і жінки цієї країни", - заявив президент.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон вважався одним з основних гравців в команді Трампа. Саме він допоміг Трампу сформувати кампанію під гаслом "Америка - перш за все", перш ніж залишив свій пост в серпні 2017 року.

Як відомо, зустріч з Весельницькою відбулася в Нью-Йорку в червні 2016 року. На ній, крім Трампа-молодшого, були присутні і інші люди з найближчого оточення кандидата в президенти США.

Трамп-молодший тоді пояснював, що пішов на зустріч тому, що йому нібито пообіцяли надати інформацію, що порочить Клінтон, однак Весельницька нічого не передала.

Американський сенат, палата представників і спеціальний прокурор ведуть власні розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США з метою скомпрометувати Клінтон.

Кремль, а також сам Трамп послідовно заперечують ці звинувачення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
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