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Volkswagen і Adidas відкинули претензії України щодо діяльності у Криму

Четвер, 4 січня 2018, 19:47

Німецькі концерни Volkswagen та Adidas відкинули претензії до роботи своїх рітейлерів в анексованому Росією Криму.

"Звісно, бренди концерну Volkswagen дотримуються санкцій та виконують ухвалені рішення. Протилежні оцінки викликають у нас подив", – відповіли у прес-службі Volkswagen на запит DW.

Ще більш лаконічною була відповідь іншої німецької фірми, згаданої напередодні міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним:

"Adidas в принципі дотримується чинного законодавства", – повідомили у прес-службі спортивного концерну.

Критика від Клімкіна пролунала ввечері у середу під час прес-конференції з його німецьким колегою Зіґмаром Ґабріелем:

"Зараз є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм рітейлерам, як от Volkswagen чи Adidas, Крим зараховувати до території Росії. Ми їх безумовно дістанемо не тільки політичними, але й юридичними методами"

У МЗС України DW поки не пояснили слова міністра.

Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у грудні 2017 року повідомило про виявлені факти роботи німецьких компаній у Криму – поштового оператора DHL Express, а також спортивних концернів Adidas і Puma. Наприклад, на сайті Adidas вказані адреси офіційних магазинів у Криму.

При цьому про приналежність півострова конкретній країні не зазначається.

Міністерство у Києві вважає, що це "суперечить політиці невизнання", передбаченій ухваленою у березні 2014 року резолюцією Генеральної асамблеї ООН, а також санкціями з боку Європейського Союзу.

У грудні 2017 року ЄС продовжив дію економічних санкцій щодо Росії ще на півроку – до липня 2018-го.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримсанкціїанексіябізнесКлімкін
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